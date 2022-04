கைவிட்ட சீனா! கடைசியில் இந்தியாவிடம் உதவி கேட்ட ரஷ்யா! உக்ரைன் போருக்கு மத்தியில் மிகப்பெரிய உதவி!

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கையால் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் ரஷ்யா மீது கடும் பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளன. இதனால் ஐரோப்பா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் மருத்துவ உபகரணங்கள் சரிவடைந்துள்ளதால் இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய இந்தியாவிடம், ரஷ்யா உதவி கோரியுள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா பிப்ரவரி 24 முதல் போர் தொடுத்து வருகிறது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்பட மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யா மீது கடும் பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளன.

வால்பாறை சாலை விபத்தில் சிக்கிய வாலிபர் மூளைச்சாவு - 5 பேருக்கு கண்கள், சிறுநீரகம், கல்லீரல் தானம்

மேலும் இந்த நாடுகள் உக்ரைனுக்கும் பணம், ஆயுத உதவிகள் வழங்கி வருகின்றன. ரஷ்யா தனது போர் நடவடிக்கையில் இருந்து இன்னும் பின்வாங்கவில்லை.

English summary

Russia is seeking more medical equipment from India after sanctions and logistical logjams following President Vladimir Putin's invasion of Ukraine have sharply reduced imports from Europe and China.