திருட்டு.. ஆப்கனில் 4 பேரின் கைகளை கொடூரமாக வெட்டி தள்ளிய தாலிபான்கள்.. பதைபதைக்கும் பின்னணி! ஷாக்

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானை தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்து வரும் நிலையில் பெண்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தான் குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வருவோருக்கு கடும் தண்டனைகள் கொடுக்கப்பட்டு வுருகிறது. அதன்படி பொதுவெளியில் கசையடி, கை, கால் துண்டிப்பு, மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தான் தற்போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் முன்னிலையில் திருட்டு, கொள்ளை குற்றச்சாட்டில் தொடர்புடைய 4 பேரின் கைகள் கொடூரமான முறையில் துண்டிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் உள்நாட்டு போரை அமெரிக்க படைகள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தன. இதையடுத்து கடந்த 2021ல் அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் உத்தரவில் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்த அமெரிக்க படைகள் முழுவதுமாக வெளியேறினர்.

இதையடுத்து தாலிபான்கள் மீண்டும் உள்நாட்டு போரை துவங்கி அங்கு நடந்த ஆட்சியை கவிழ்த்தனர். இதையடுத்து தற்போது ஆப்கானிஸ்தானை தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்து வருகின்றனர்.

வேலையை காட்டிய தாலிபான்.. இனி படிக்கவே கூடாது.. மூடப்பட்ட பல்கலை. கதவுகள்.. கதறி அழும் பெண்கள்!

English summary

While Afghanistan is ruled by the Taliban, strict restrictions are being imposed on women, and severe punishments are being given to those involved in crimes. According to this, while flogging, amputation of hands and feet, and death penalty are being given in public, the incident of brutal amputation of the hands of 4 people in front of thousands of people has caused great shock.