இது பெரிய போர்.. புதினுக்கு போன் போட்டேன் எடுக்கவில்லை.. உக்ரைன் அதிபர் உருக்கமான உரை!

International

oi-Nantha Kumar R

கிவ்: ‛‛ரஷ்ய அதிபர் புதினை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டேன். அவர் பேசவில்லை. இதனால் இது ஐரோப்பிய பிராந்தியத்தில் மிகப்பெரிய போரின் தொடக்கமாக இருக்கலாம்'' என உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமைர் ஜெலன்ஸ்கி உருக்கமாக நாட்டு மக்களிடம் கூறியுள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடர்ந்துள்ளது. வான்வழி தாக்குதலில் ஈடுபட்டு உக்ரைன் மீது ரஷ்யா குண்டு மழை பொழிந்து வருகிறது. இதனால் உக்ரைனில் உயிர் பலி ஏற்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் உக்கிர படையெடுப்பு- முந்தைய இரு உலக யுத்தங்கள் நிகழ்ந்தது இப்படித்தான்!

உயிர் பயத்தில் உக்ரைன் மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு இடம் பெயர்கின்றனர். இதனால் நாட்டில் கடும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமைர் ஜெலன்ஸ்கி நாட்டு மக்களிடம் வீடியோ மூலம் உருக்கமாக பேசினார். வீடியோவில் அவர் பேசியதாவது:

English summary

‛‛I contacted Russian President Putin on the phone. He did not speak. This could be the beginning of the biggest war in the European region ", says Ukrainian President Volodymyr Zhelensky.