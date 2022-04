90’ஸ் கிட்ஸ் மன்மதராசா! 9 பெண்களுடன் திருமணம்! டைம் டேபிள் போட்டு தாம்பத்யம்! அநியாயம் பன்றீங்களேயா!

International

oi-Rajkumar R

ரியோ டி ஜெனிரோ : பிரேசில் நாட்டில் 9 பெண்களை திருமணம் செய்ததோடு டைம் டேபிள் போட்டு அவர்களுடன் தாம்பத்திய வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்த பிரபல மாடல் ஒருவர் தற்போது புதிய சிக்கலால் நிம்மதி இழந்துள்ளதாக புலம்பி வரும் சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது சமூக வலைதளங்களில் 90'ஸ் கிட்ஸ் எனப்படும் 90களில் பிறந்த ஆண்களுக்கு இன்னும் திருமணம் நடக்காத நிலையில் அவர்களை அவர் நண்பர்கள் கலாய்த்து வருவது அனைவருக்குமே தெரியும்.

ஒரு திருமணமே நடக்க வழியின்றி பலர் வேதனையில் புலம்பித் தள்ளி வரும் இந்தச் சூழலில் ஒருவர் 9 பெண்களை மணந்து அதுவும் ஒரே வீட்டில் வசித்து வருகிறார் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?

English summary

The incident in which a famous model who married 9 women in Brazil and lived with them by setting a time table is now lamenting that she has lost her composure due to a new problem is being talked about on social media.