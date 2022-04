ஒருவேளை நாங்க இறந்துட்டா? சிறுமி முதுகில் முகவரி எழுதும் தாய்! காண்போர் நெஞ்சை உலுக்கும் காட்சி!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து கிட்டத்தட்ட 40 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் போர் காரணமாக தாங்கள் இறந்துவிட்டால் அடையாளம் காணவேண்டும் என்பதற்காக சிறுமியின் முதுகில் தாயொருவர் குடும்ப விபரங்களை எழுதும் காட்சி பார்ப்போரை கண்கலங்க வைத்துள்ளது.

உக்ரைனில் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடந்து வரும் போரின் காரணமாக ரஷ்ய ராணுவத்தினரின் அட்டூழியம் குறித்து நாளுக்கு நாள் திகிலூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

கடந்த வாரம் தி கார்டியன் வெளியிட்ட செய்தியில் உக்ரைனில் இருந்து குழந்தைகள் தப்பிச் செல்ல முயற்சிக்கும்போது ரஷ்யப் படைகளால் அவர்கள் "மனிதக் கேடயங்களாக" பயன்படுத்தப்படுவதாக புகார் எழுந்தது

English summary

Nearly 40 days after Russia's war on Ukraine, a mother's mother writes family details on her back to identify if she died in the war.