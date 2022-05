சிவப்பு கம்பள வரவேற்பில் மேலாடையின்றி ஓடிய பெண்! கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் பரபரப்பு! பின்னணி இதுதான்

International

oi-Nantha Kumar R

கேன்ஸ்: பிரான்ஸ் நாட்டின் கேன்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பின்போது திடீரென்று பெண் ஒருவர் மேலாடையின்றி ஓடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போர் நடவடிக்கையின்போது ரஷ்ய வீரர்கள் உக்ரைன் பெண்களை பலாத்காரம் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், இதனை உலகுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் அவர் இத்தகைய செயலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது.

பிரான்ஸின் கேன்ஸ் நகரில் சர்வதேச திரைப்பட விழா நடைபெற்று வருகிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள திரைத்துறை கலைஞர்கள் பங்கேற்று வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் இருந்தும் நடிகர்கள், நடிகைகள், இயக்குனர்கள், இசையமைப்பாளர்கள் உள்பட வெளிநாடுகளை சேர்ந்த ஏராளமான கலைஞர்கள் பங்கேற்று வருகின்றனர்.

பிரான்ஸ் சுற்றுலாவை திடீரென ரத்து செய்த டி.ஆர்.பி.ராஜா! காத்திருக்கும் அமைச்சர் பதவி? பரபர பின்னணி

English summary

A woman stripped off on the red carpet at the Cannes Film Festival to reveal her body painted in the colours of the Ukrainian flag with the words "Stop Raping Us" in a solo protest.