காஷ்மீரிலுள்ள முஸ்லீம்களுக்காக குரல் எழுப்ப எங்களுக்கு உரிமை உள்ளது: தாலிபான் அறிவிப்பு

International

oi-Veerakumar

காபூல்: ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள முஸ்லிம்களுக்காக குரல் கொடுக்க தங்களுக்கு உரிமை உண்டு என்று தாலிபன் தீவிரவாத இயக்கத்தின் செய்தித்தொடர்பாளர் சுஹைல் ஷாஹீன் தெரிவித்துள்ளார்.

"பிபிசி உருது", ஊடகத்திற்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் சுஹைல் ஷாஹீன் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

கத்தார் நாட்டின் தோஹாவில் அமெரிக்காவுடன் தாலிபன்கள் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கைப்படி, ஆப்கானிஸ்தான் மண்ணை வேறு எந்த நாட்டுக்கு எதிரான ஆயுத நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தும் எந்த கொள்கையும் தங்களுக்கு இல்லை என்று தாலிபான்கள் உறுதியளித்ததையும் இந்த பேட்டியில் அவர் நினைவு கூர்ந்தார்.

'டிட்டோ' ஈரான்.. யார் இந்த ஹெபதுல்லா.. தாலிபான்களின் சுப்ரீம் தலைவர் இவராமே.. பரபர பின்னணி

English summary

Amid India's concern that Afghanistan territory might be used for anti-India activity under the Taliban regime, the terror group has said that it has the right to raise its voice for Muslims anywhere including in Kashmir.