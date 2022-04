Kanyakumari

oi-Jeyalakshmi C

கன்னியாகுமரி: இந்து கடவுள்களைப் பற்றி அவதூறாக பேசியும் மதம் மாறச் சொல்லியும் மாணவிகளை வற்புறுத்திய தையல் ஆசிரியை மீது விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க முதன்மை கல்வி அதிகாரிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கன்னியாகுமரியில் மாணவிகளிடம் மதமாற்ற சர்ச்சை - தையல் ஆசிரியை மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஆட்சியர் உத்தரவு

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கண்ணாட்டுவிளை பகுதியில் அமைந்துள்ளது அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி

இந்த பள்ளியில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்து 300-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்

கரூரில் போடாத சாலைக்கு ரூ. 3 கோடி சுருட்டல்... எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் புகார் - 4 பேர் சஸ்பெண்ட்

இந்த பள்ளியில் தையல் கலை ஆசிரியராக பணியாற்றும் ஆசிரியை தையல் வகுப்புக்கு வரும் இந்து மத மாணவிகளிடம் இந்து மத கடவுள்களை அவதூறாக பேசுவதோடு கிறிஸ்தவ மத பிரார்த்தனைகளை சொல்லி பிரார்த்தனை செய்ய வற்புறுத்துவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தது.

English summary

Kanniyakumari govt school teacher trying to convert Hindu students to Christianity: ( தையல் ஆசிரியை மீது மாணவிகள் மதமாற்ற புகார்) The District Collector has ordered the Principal Education Officer to investigate and take action against a tailoring teacher who persuaded students to slander and convert to Hindu gods.