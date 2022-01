5 ஆயிரம் எங்கே என போஸ்டர் ஒட்டிய பாஜக.. பதிலுக்கு திமுகவினர் செய்த சம்பவம்.. பரபர கன்னியாகுமரி

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி அருகே பொங்கல் பரிசு பணம் 5 ஆயிரம் ரூபாய் எங்கே என பாஜகவினர் போஸ்டர் ஒட்டிய நிலையில், ஒவ்வொருவர் வங்கிக் கணக்கிலும் 15 லட்சம் ரூபாய் போடுவேன் என சொன்னது என்னாச்சு என பதிலுக்கு திமுகவினர் போஸ்டர் ஒட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

கடந்த பொங்கல் பண்டிகையின்போது ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக தலைமையிலான அரசு 2019 முதல் ஆண்டு ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் 2021ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையின் போது 2500 ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவித்து அதனை செயல்படுத்தியது.

தேர்தலின் போது மக்களின் வாக்குகளை பெறுவதற்காக பணப்பட்டுவாடாவில் அதிமுக ஈடுபட்டுள்ளதாக அப்போது திமுக குற்றம் சாட்டியது. தொடர்ந்து கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக காரணமாக முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் மக்களுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என திமுக கோரிக்கை விடுத்தது.

English summary

The incident where the BJP pasted posters near Kanyakumari stating where the Pongal prize money of Rs 5,000 was and the DMK posting posters in response to the BJP's claim that it would put Rs 15 lakh in each bank account has caused a stir.