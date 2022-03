முகமெல்லாம் புன்னகை.. கையில் 2 ஆயிரம்.. வேலம்மாள் பாட்டி ஞாபகம் இருக்கா.. நேரில் சந்தித்த முதல்வர் !

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கொரோனா இரண்டாவது அலையின்போது தமிழக அரசு வழங்கிய 2000 ரூபாய் பணம் மற்றும் மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய பரிசு பையுடன் பொக்கை வாயை காட்டி சிரித்து சமூகவலைதளங்களில் வைரலான பாட்டி தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து உள்ளார்.

கொரோனா இரண்டாம் கட்டத்தில் தமிழக அரசால் நிவாரணமாக ரூ. 2,000 மற்றும் மளிகைப் பொருள்கள் அடங்கிய பை வழங்கப்பட்டது.

இப்படி கூட நடக்குமா! உக்ரைன் போர் எப்படி முடியும் தெரியுமா? யாருக்கு வெற்றி? 5 அதிர்ச்சி பின்னணிகள்!

அப்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கீழகலுங்கடிப்பகுதியைச் சேர்ந்த 90 வயது பாட்டி வேலம்மாள், அரசு வழங்கிய நிவாரணத்தொகை மற்றும் மளிகைப்பொருள்களை பெற்றுக்கொண்டார்.

English summary

With a gift bag containing Rs. 2000 cash and groceries provided by the Government of Tamil Nadu during the second wave of Corona The viral grandmother has met the Chief Minister of Tamil Nadu Stalin in person with a smirk on social media.