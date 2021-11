கிணற்றில் மிதந்த உடல்கள்.. 2 குழந்தைகளுடன் தந்தை செய்த பகீர்.. ஆடிப்போன கரூர்!

Karur

கரூர்: கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி, காலனி முடிக்கானம், காசிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரங்கசாமி. இவரது மகன் ஜெகன் (29) ஆடு வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி காயத்திரி (27).

இவருக்கு திருமணமாகி 6 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இவர்களுக்கு தேஜஸ்வி (4), சுவஸ்தி(2) என்ற இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். அந்த குழந்தைகளுடன் ஜெகன் மிகவும் அன்பாக இருப்பாராம். ஜெகனுக்கு கடன் தொல்லை அதிகமாகியதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The father committed suicide by jumping into a well with 2 children due to debt harassment. Jagan was found dead in the well as he hugged both children