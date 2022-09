எலிசபெத் ராணி மறைவுக்கு வருத்தமா? இதோ உங்களுக்கான ஆஃபர்.. கொகைன் டீலர்களின் குறுஞ்செய்தி

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: பிரிட்டன் அரசி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் மரணம் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஒரு தரப்பினரை சோகத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது. அந்த வகையில் பிரிட்டன் மற்றும் அமெரிக்காவில் போதைப் பொருள் விற்பவற்களையும் இந்த மறைவு சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இதன் காரணமாக தங்கள் விற்கும் போதைப் பொருட்களுக்கு தள்ளுபடி தருவதாக பல போதை பொருள் விற்பனையாளர்கள் வாடிக்கையாளர்களுகு்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பியுள்ளனர்.

மன்னராட்சியின் தொடர்ச்சியின் மீது பற்று கொண்டிருந்தவர்கள் மட்டுமே எலிசபெத்தின் மறைக்கு வருத்தப்பட்டிருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது போதைப் பொருள் விற்பனையாளர்களும் அரசியின் மறைவுக்கு வருத்தம் தெரிவித்திருப்பது பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The death of Queen Elizabeth II of Great Britain has left a group of people all over the world in mourning. In that way, the disappearance of drug dealers in Britain and the United States has also made them sad. Because of this, many drug dealers have sent text messages to customers offering discounts on the drugs they sell. While it was said that only those who were obsessed with the continuation of the monarchy were saddened by Elizabeth's disappearance, it has come as a great surprise that drug dealers have also expressed grief over the queen's death.