உலக பொருளாதாரம்.. இன்னும் 12 வருடத்தில் மொத்தமாக மாறப்போகும் இந்தியா? பறந்து வந்த "நல்ல சேதி"

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்பிலிருந்து உலக நாடுகள் மெல்ல மீண்டு வரும் நிலையில் அடுத்த ஆண்டு உலகம் முழுவதும் பெரும் பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்படும் என்று இங்கிலாந்தின் வணிக மேலாண்மை ஆலோசக நிறுவனம் கணித்திருக்கிறது.

கடந்த 2008-2009ம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்ட மந்தநிலைதான் நவீன வரலாற்றில் மனித குலம் எதிர்கொண்ட மிகப்பெரும் சவால் என்று சொல்லாம். ஒரே நாளில் எல்லாம் தலைகீழாக மாறி போனது. வேலையிழப்புகள், சிறு குறு நிறுவனங்கள் திவால், விலைவாசி உயர்வு, வங்கி கடனின் வட்டி விகிதங்கள் உயர்வு போன்றவை நடுத்தர வர்க்க மக்களை ஒன்றுமில்லாதவர்களாக ஆக்கியது. அதன் விளைவு 2022 வரை பிரதிபலித்துக்கொண்டே இருக்கிறது.

இதற்கிடையில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு, கட்டுப்பாடுகள் இந்த மந்தநிலையை மேலும் தீவிரப்படுத்தின. ஆனாலும் உலக நாடுகள், "இனி கோரோனாவுடன் வாழ பழகுவோம்" என்று கூறி கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தியது. இதனால் உயிரிழப்புகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும், மறுபுறம் பொருளாதாரம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப தொடங்கியது. ஆனால் முற்றிலுமாக அல்ல.

While the world is slowly recovering from the economic damage caused by the corona virus, the UK's business management consultancy has predicted that there will be a major economic recession in the world next year.