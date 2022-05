5 நாட்கள்.. நாய் உணவுதான் சாப்பாடு.. ருசியை சரியாகச் சொன்னால் ரூ. 5 லட்சம் பரிசு!

London

லண்டன்: இங்கிலாந்து நிறுவனம் ஒன்று தாங்கள் தயாரித்துள்ள நாய் உணவை ஐந்து நாட்களுக்கு சாப்பிட்டால், ரூ. 5 லட்சம் தரப்படும் என்ற வித்தியாசமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

வீட்டில் மீந்த சாப்பாட்டை செல்லப்பிராணிகளுக்கு போடும் இதே உலகில்தான், தங்களுக்கு வாங்குவதைப் போலவே செல்லப்பிராணிகளுக்கும் தனியாக உணவு வாங்குபவர்கள் இருக்கிறார்கள். இதனாலேயே செல்லப்பிராணிகளுக்கு என சிறப்பு உணவைத் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களும் நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகின்றன.

அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்றுதான் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஆம்னி எனும் நிறுவனம். இது நாய்களுக்கென சிறப்பு உணவைத் தயாரித்து வருகிறது.

