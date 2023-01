இதுகூடத் தெரியாதா.. 10 ரூபாயால் மாட்டிய மாப்பிள்ளை.. திருமணத்தையே நிறுத்திய மணமகள்!

மணமகன் படிக்காதவர் என்பதைக் கண்டுபிடித்து, கடைசி நேரத்தில் திருமணத்தை நிறுத்தியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மணமகள் ஒருவர்.

Lucknow

oi-Jaya Chitra

லக்னோ: சாமர்த்தியமாகச் செயல்பட்டு, மாப்பிள்ளை படிக்காதவர் என்பதைக் கண்டுபிடித்து, நடக்க இருந்த தனது திருமணத்தையே நிறுத்தி இருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த புத்திசாலி மணமகள் ஒருவர்.

திருமணம் சரியாக நடந்து முடிவது என்பது அவ்வளவு சுலபமானது இல்லை. அதனால்தான், வீட்டைக் கட்டிப்பார், கல்யாணம் பண்ணிப்பார் என்பார்கள். சம்பந்தமே இல்லாமல், 'மாப்பிள்ளை சொம்பு தந்தால்தான் தாலி கட்டுவேன் என அடம் பிடிக்கிறார்' என பிரச்சினை செய்வதற்கென்றே திருமணத்தில் பல உறவுகள் இருக்கும். அவர்களை எல்லாம் மீறி திருமணத்தை முடிப்பதற்குள் மாப்பிள்ளையும், மணமகளும் ஒரு வழி ஆகி விடுவார்கள்.

சில திருமணங்களில் உறவினர்களால் பிரச்சினை என்றால், வேறு சில திருமணங்களிலோ மாப்பிள்ளை அல்லது மணமகளே திருமணம் நிற்பதற்கு காரணமாகி விடுவார்கள். அதுவும் வடமாநிலங்களில் திருமணம் நிற்பதற்கான காரணங்கள் விதவிதமாய், சமயங்களில் மிகவும் வேடிக்கையாகவும்கூட இருக்கும்.

இப்போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்துள்ள சம்பவமும் அப்படிப்பட்டதுதான். மாப்பிள்ளை படிக்காதவர் என்பதை வித்தியாசமான முறையில் டெஸ்ட் வைத்து சோதித்து, திருமணத்தையே நிறுத்தி இருக்கிறார் புத்திசாலி மணமகள் ஒருவர்.

English summary

A bride named Rita Singh refused to carry on with the wedding ceremony after her groom could not count 30 currency notes of Rs 10. The incident took place in Uttar Pradesh’s Farrukhabad.