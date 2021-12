உ.பி. தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில்.. அகிலேஷ் யாதவ் உதவியாளர் வீட்டில் வருமான வரி சோதனை! என்ன நடந்தது?

Lucknow

லக்னோ: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

உ.பி மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தேசமே இந்த சட்டசபை தேர்தலை எதிர்பார்த்து வரும் நிலையில் அங்கு மீண்டும் ஆட்சியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று பா.ஜ.க தீவிரமாக இருக்கிறது. எதிர்க்கட்சியான அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர துடிக்கிறது. இந்த முறை அதியசம் நிகழ்த்த வேண்டும் என்று காங்கிரசும் நம்பிக்கையுடன் தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி விட்டது.

English summary

The Income Tax Department today conducted a raid on the house of an aide of former Uttar Pradesh Chief Minister and Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav. A search of Akhilesh Yadav's aide's house in the run-up to next year's assembly elections has caused a stir in UP political circles