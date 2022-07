2018ல் கஸ்டடி டெத் அதிகம்.. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் எத்தனை தெரியுமா? - டிஜிபி சைலேந்திரபாபு பகீர் தகவல்!

Madurai

மதுரை : தமிழகத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அதிகபட்சமாக 2018ல் தான் 18 காவல் நிலைய மரணங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக டி.ஜி.பி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் மட்டும் 84 மரணங்கள் காவல் நிலையங்களில் அரங்கேறியுள்ளது என்றும் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

இனி ஒருவர் கூட காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போது உயிரிழக்கக்கூடாது என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் என்றும் சைலேந்திர பாபு பேசியுள்ளார்.

