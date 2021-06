முதல்வர் ஸ்டாலின் வெற்றியுடன் திரும்பி வருவார்.. சொல்வது யாரு? அட.. அ.தி.மு.க.வின் செல்லூர் ராஜு

Madurai

மதுரை: 'பிரதமரை சந்திக்க டெல்லி சென்றுள்ள தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றியுடன் திரும்பி வருவார் என நம்புவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திப்பதற்காக தலைநகர் டெல்லி சென்றுள்ளார். முதல்வராக பதவியேற்ற பிறகு ஸ்டாலின் பிரதமரை நேரடியாக சந்திக்க இருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.

இன்று மாலை பிரதமரை சந்திக்கும் ஸ்டாலின், நீட் தேர்வு ரத்து, 7 தமிழர்கள் விடுதலை விவகாரம், தமிழ்நாட்டுக்கு கூடுதல் தடுப்பூசி உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரம் குறித்து விரிவாக பேச உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Former AIADMK minister sellur raju Raju said he hoped the Tamil Nadu chief minister MK Stalin who had gone to Delhi to meet the prime minister, would return with the victory