"தெற்கே" டார்கெட்.. பழைய கேஸ்களை கையில் எடுங்க.. ரவுடிகளை விடாதீங்க.. சைலேந்திர பாபு அதிரடி உத்தரவு

மதுரை: கட்டப்பஞ்சாயத்து கந்துவட்டி கஞ்சா கடத்தல் போன்ற சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும்படி போலீஸ் கமிஷனர்களுக்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் முக ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக அரசு அமைந்த பிறகு காவல் துறையில் பெரும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வந்தன.

அதன் ஒரு பகுதியாக மாநில சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி பதவிக்கு சைலேந்திரபாபு நியமிக்கப்பட்டார்.

Tamil nadu police DGP Sylendra Babu has directed the police commissioners to take stern action against those involved in illegal activities such as cannabis smuggling. After the formation of the DMK government in Tamil Nadu under the leadership of MK Stalin, major changes were made in the police force.As a part of it, Sylendra Babu was appointed as the DGP of the state law and order.