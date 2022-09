பெத்த தாயை இழிவா பேசிட்டாரு.. பாஜகவே விட்டாலும் ஆ.ராசாவை விடாத அதிமுக! செல்லூருக்கு வந்துச்சே கோபம்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: ஏழைகளின் வரிப்பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டிமுத்து ராசா இன்று ஆ.ராசாவாக மாறிவிட்டார் என்றும் பெற்ற தாயை இழிவாக பேசிய ஆ.ராசாவை மதிக்கலாமா? எனவும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பேரறிஞர் அண்ணாவின் 114 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தலைமையில் மதுரை தெற்கு மாசி வீதி T.M.கோர்ட் அருகே பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கலந்துகொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர்"ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஒரு சொட்டு மது கூட இருக்காது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சொன்னார். ஆனால் தற்போது தமிழகம் போதை மாநிலமாக மாறிவிட்டது.

Inept, inefficient, incompetent.. ஆ.ராசா விவகாரத்தில் தமிழக போலீஸுக்கு பாஜக எச்.ராஜா கடும் வசைமழை!

English summary

Can we respect A.Raja who spoke disparagingly of mother and said that Andimuthu Raja has become A.Raja today by taking the tax money of the poor. Former Minister ADMK Sellur Raju has also raised a question