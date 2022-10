வானில் "பறந்த ரயில்.." வியந்து பார்த்த மதுரை, திண்டுக்கல் மக்கள்.. எலான் மஸ்க் "கைவரிசை" என புரளி

Madurai

oi-Halley Karthik

மதுரை: தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக வானத்தில் ஒளிரும் ரயில் போன்ற தோற்றம் திடீரென தெரிந்துள்ளது. இது குறித்து பலர் சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த படங்களை பகிர்ந்து கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.

இது எலான் மஸ்கின் 'ஸ்பேஸ் எக்ஸ்' நிறுவனத்தின் 'ஸ்டார்லிங்க்' செயற்கைக்கோள்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

10 விநாடிகள் மட்டுமே தோன்றி மறைந்த இந்த நகரும் நட்சத்திரங்கள் போன்ற காட்சிகளை பலரும் வியந்து பார்த்துள்ளனர்.

சூப்பர்.. 1 லட்சம் அடிக்கு மேலே.. மூவர்ணக் கொடியை விண்வெளியில் பறக்கவிட்ட 'ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா'!

English summary

A train like a long train in the sky has suddenly appeared in various districts across Tamil Nadu except the northern districts. Many people have shared these pictures on social media and raised questions about this. Also known as Elon Musk's 'SpaceX' company's 'Starlink' satellites. Many people have been amazed by the sight of these moving stars that appear and disappear for only 10 seconds.