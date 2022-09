அதார் பூனாவாலா போல் வாட்ஸ்-அப் மெசேஜ்.. சீரம் நிறுவன இயக்குனரிடம் ஒரு கோடி அபேஸ் செய்த கும்பல்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: புனேயில் உள்ள சீரம் நிறுவன இயக்குனரிடம் அதார் பூனாவாலா வாட்ஸ்-அப் செய்வது போல் நூதன முறையில் ஒரு கோடி ரூபாயை மர்ம கும்பல் அபேஸ் செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தொழில்நுட்பங்கள் வளர வளர மோசடி முறைகளும் நவீனமாயக்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றன என்று சொல்லலாம்.

பொது இடங்களில் பணப்பைகளை திருடிய காலம் போய் தற்பொது தொழிலுநுட்பத்தை பயன்படுத்தி புதுப் புதுவகையில் திருட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

தடுப்பூசி பக்க விளைவால் மகள் மரணம்? சீரம் நிறுவனத்திடம் ரூ.1000 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு தந்தை வழக்கு

English summary

The incident of Athar Poonawala WhatsApping the director of a serum company in Pune has caused a shock when a mysterious gang has abducted one crore rupees.