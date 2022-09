"டவர் ஆப் சைலன்ஸ்.." சைரஸ் மிஸ்ட்ரி உடலை கழுகுகளுக்கு இரையாக்கவில்லை.. இந்து முறைப்படி தகனம்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவரான பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்த சைரஸ் மிஸ்ட்ரி கார் விபத்தில் மரணமடைந்த நிலையில் அவரது உடல் ‛‛டவர் ஆப் சைலன்ஸ்'' மூலம் கழுகுகளுக்கு இரையாக்கப்படாமல் இந்து முறைப்படி தகனம் செய்யப்பட்டது. இதன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய காரணம் வெளியாகி உள்ளது.

டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராக இருந்தவர் சைரஸ் மிஸ்ட்ரி. இவர் ஷபூர்ஜி பல்லோன்ஜி குழுமத்தின் ஒரு அங்கமான ஷபூர்ஜி பல்லோன்ஜி & கம்பெனியின் நிர்வாக இயக்குனராகவும் செயல்பட்டு வந்தார்.

54 வயது நிரம்பிய சைரஸ் மிஸ்ட்ரி நேற்று முன்தினம் 3 பேருடன் சேர்ந்து குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்திலிருந்து மும்பை நோக்கி மெர்சிடஸ் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார்.

English summary

Former chairman of Tata Sons, Cyrus Mistry, who belongs to the Parsi community, died in a car accident, and his body was cremated in the Hindu tradition at the Tower of Silence'' without being preyed upon by vultures. The main reason behind this is revealed.