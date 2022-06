வெளிநாடு சொன்னா கேட்பீங்க.. உள்நாட்டு முஸ்லீம்களின் குரல்கள் கேட்காது.. மோடியை கடுமையாக சாடிய ஓவைசி!

Mumbai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மும்பை: இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் அவமதிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் இந்திய இஸ்லாமியர்களின் குரல்களை கேட்காத நரேந்திர மோடி அரசு, வெளிநாடுகளின் கண்டனங்களுக்கு பின் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக ஏஐஎம்ஐஎம் தலைவர் அசாதுதீன் ஓவைசி விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜக செய்தித்தொடர்பாளர்களில் ஒருவராக இருந்த நுபுர் ஷர்மா, ஞானவாபி வழக்கு தொடர்பான தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபோது, இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி பேசிய கருத்துகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் கண்டன குரல்கள் வந்தன. இதனைத்தொடர்ந்து நுபுர் ஷர்மா பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

இந்த ரணகளத்திலும்... நபிகள் நாயகம் அவதூறு பரபரப்புக்கு மத்தியில் இந்தியா வந்த ஈரான் அமைச்சர்

English summary

AIMIM chief Asaduddin Owaisi spoke about the Nupur Sharma remarks on Minorities. Also he added, Prime Minister Narendra Modi government took action after the Qatar, Bahrain countries summon to India.