சொத்தை அபகரிக்க பாஜக நிர்வாகி சோனாலி போகட்டுக்கு வலுக்கட்டாயமாக போதை மருந்து.. சிபிஐ பகீர் தகவல்

மும்பை: பாஜக நிர்வாகியும் டிக்டாக் பிரபலமுமான சோனாலி போகட் சொத்துக்காக கொலை செய்யப்பட்டார் என சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது.

பாஜக நிர்வாகி சோனாலி போகட், இவர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 22 ஆம் தேதி கோவாவில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்து கிடந்தார். ஹரியானாவை சேர்ந்த இவர் டிக்டாக் பிரபலம். இவர் இந்தி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்றிருந்தார்.

இவரது மரண வழக்கை போலீஸார் கொலை வழக்காக பதிவு செய்து சோனாலியின் உதவியாளர்கள் உள்பட 5 பேரை கைது செய்தனர். சோனாலியின் உதவியாளர்கள் அவருக்கு வலுக்கட்டாயமாக போதை மருந்தை அளித்த சிசிடிவி வீடியோ காட்சிகளை கோவா போலீஸார் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

