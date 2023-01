ஒரே பிரச்சனை.. மும்பை ஐகோர்ட்டை நாடிய விராட் கோலி மனைவி அனுஷ்கா சர்மா.. அதிரடி உத்தரவு-என்னாச்சு?

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான் விராட் கோலியின் மனைவியும், நடிகையுமான அனுஷ்கா சர்மா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் தீராத பிரச்சனை ஒன்றை சந்தித்து வரும் நிலையில் இந்த மனுவை அவர் தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். அவர் எதற்காக மனு தாக்கல் செய்தார்? உத்தரவு என்ன? என்பது பற்றிய முழுவிபரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலி. இவரது மனைவி அனுஷ்கா சர்மா. இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்து வந்த நிலையில் அனுஷ்கா சர்மா, விராட் கோலி கரம் பிடித்தார்.

தற்போது விராட் கோலி-அனுஷ்கா சர்மா தம்பதி மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பையில் வசித்து வருகின்றனர். இந்த தம்பதிக்கு ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது.

விராட் கோலி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலக பட்டியலிட்ட காரணங்கள் - ரசிகர்கள் கவலை

English summary

Former Indian cricket team captain Virat Kohli's wife and actress Anushka Sharma has filed a tax-related petition in the Maharashtra High Court in Mumbai. He has filed the petition as he has been facing intractable problems related to sales tax for the past few years. The court heard this petition today and has issued an urgent order.