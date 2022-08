ஓடும் ரயில் முன் தள்ளிவிட்டு மனைவி கொலை.. குழந்தைகளுடன் எஸ்கேப் ஆன கணவன்: நெஞ்சை உறையவைக்கும் வீடியோ

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ரயில் நிலையத்தில் தூங்கிக்கொண்டு இருந்த மனைவியை எழுப்பி ஓடும் ரெயில் முன் தள்ளிவிட்டு கொலை செய்யும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அங்குள்ள வசாய் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமிராவில் பதிவான காட்சிகள்தான் தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

நேற்று அதிகாலை 4 மணியளவில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் குறித்த விவரம் வருமாறு:-

English summary

A video of a sleeping wife being thrown in front of a moving train after waking her up at a railway station in Maharashtra has gone viral on social media.