மயிலாடுதுறையில் வீடு புகுந்து கடத்தப்பட்ட இளம்பெண்.. விக்கிரவாண்டி அருகே மீட்ட போலீஸ்!

Nagapattinam

oi-Mohan S

நாகை : மயிலாடுதுறையில் வீட்டிற்குள் புகுந்து இளம்பெண்ணை கதற கதற கத்தி முனையில் வலுக்கட்டாயமாக கடத்திய கும்பலை, விக்கிரவாண்டி அருகே போலீசார் மடக்கிப் பிடித்தனர். கடத்தப்பட்ட இளம்பெண்ணையும் பத்திரமாக மீட்டனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை கஞ்சமேட்டுத்தெருவைச் சேர்ந்த விக்னேஸ்வரன் என்பவர், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், மயிலம்மன் நகரில் உள்ள தனது பாட்டி பிரேமா வீட்டில் தங்கியிருந்தார். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பட்டதாரி இளம்பெண்ணை காதலித்துள்ளார். எனினும், விக்னேஸ்வரனின் நடவடிக்கையை பிடிக்காமல், அவருடன் பழகுவதை அப்பெண் நிறுத்தி விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

A young girl who was kidnapped from her house in Mayiladuthurai was rescued by the police near Vikravandi