முதல்வர் கனவில் தங்கமணி! தூங்க முடியாத வேலுமணி! கூவத்தூரில் மண் அள்ளி போட்ட சசிகலா! வெளிவந்த ரகசியம்

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தற்போது ஆதரவாக இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி கூவத்தூரில் எம்எல்ஏக்கள் அடைக்கப்பட்டு இருந்தபோது முதல்வர் கனவில் இருந்ததாகவும் சசிகலா எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக அறிவித்ததால் அப்போது கடும் அதிருப்தியில் இருந்ததாக அவர் அணியில் இருந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ ஒருவர் குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாகி வருகிறது உட்கட்சி நிகழ்வுகள்.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமுக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்கி உள்ளார் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமாக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம். நீதிமன்றம் வரை சென்றும் பொதுக்குழுவை நிறுத்த முடியாத நிலையில், நினைத்ததை முடித்தார் இபிஎஸ்.

திருமணத்தில் பேசிய உதயநிதி.. குறுக்கே வந்த இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மேட்டர்! வித்தியாசமான அட்வைசால் சிரிப்பலை

English summary

A former MLA from his team has alleged that Chief Minister Thangamani was in a dream when the AIADMK MLAs were locked up in Couvatur and was very unhappy when Sasikala Edappadi Palaniswami was announced as the Chief Minister.