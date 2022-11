பணக்காரர்களின் ஆட்டம்! காலநிலை மாற்றத்திற்கு காரணமே பணக்கார நாடுகள்தான்.. உண்மையை உடைத்த ரிப்போர்ட்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: உலகம் முழுவதும் 90% மக்கள் வெளியேற்றும் கார்பன்டை ஆக்ஸைடை விட மில்லியன் மடங்கு அதிகமாக வெறும் 125 பெரும் பணக்காரர்கள் கார்பன்டை ஆக்ஸைடை வெளியிடுகிறார்கள் என அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

காலநிலை மாற்றம் தொடர்பாக (COP27) 27வது மாநாடு எகிப்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், 'ஆக்ஸ்பாம்' ஆய்வு நிறுவனம் இந்த ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

இவ்வாறு வெளியிடப்படும் கார்பன்டை ஆக்ஸைடை பூமியில் சமநிலை படுத்த இந்தியாவை போன்று 3 மடங்கு பெரிய அளவிலான நிலப்பரப்பு முழுவதும் காடுகளை வளர்க்க வேண்டும் என்றும் அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

English summary

Shocking information has come out that just 125 super rich people emit a million times more carbon dioxide than 90% of the world's population. While the 27th Conference on Climate Change (COP27) is being held in Egypt, Oxfam Research Institute has published this research report. The report also pointed out that to balance the carbon dioxide released on earth, forests should be grown over a land area three times the size of India.