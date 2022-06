காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல்! கணவன் முன் ‘போர்வைக்குள்’.. பாதி ராத்திரியில் பறந்த பச்சைக் கிளி..!

Patna

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் பெற்றோர்களுடன் சண்டையிட்டு இரண்டு ஆண்டுகளாக காதலித்த காதலனை கரம் பிடித்த இளம்பெண் ஒருவர் 45 நாட்களுக்குப் பிறகு பணம் மற்றும் நகைகள் உடன் அதற்கு முன்னர் காதலித்த மற்றொரு காதலனுடன் நடுராத்திரியில் மாயமான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நவீன யுகத்தில் செல்போன்கள் நம் வாழ்வை ஆக்கிரமித்துள்ள நிலையில் குடும்பத்திலுள்ள அனைவருமே இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பெரும்பகுதியை செல்போன்களில் உள்ள சமூக வலைதளங்களை கழித்து வருகின்றனர்.

இதன் காரணமாக நடைமுறையில் பல்வேறு சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களில் உலாவும் பெண்கள் தவறான வழிகளில் சிக்கி குடும்பத்தினருக்கும் தங்களுக்கும் தீராத மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

The incident of a teenage girl escaping in the middle of the night with her ex-boyfriend after 45 days with money and jewelery after holding hands with her boyfriend who had been fighting for two years with her parents in Bihar state has caused great shock and excitement.