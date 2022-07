அனைவரும் உயிருடன் இருப்பதற்கு.. பிரதமர் மோடியே காரணம்.. பாஜக அமைச்சர் ராம் சூரத்!

Patna

oi-Yogeshwaran Moorthi

பாட்னா: பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் மட்டுமே அனைவரும் உயிருடன் இருப்பதாக பீகார் மாநில அமைச்சர் ராம் சூரத் ராய் பேசியுள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் மூன்றாவது அலையின் தாக்கம் ஜனவரி மாத இறுதியிலும், பிப்ரவரி மாதத் தொடக்கத்திலும் தீவிரமாக இருந்தது. அப்போது குறையத் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தற்போது மீண்டும் வேகமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக கையாளப்படாததாலேயே கொரோனா பாதிப்பு பதிவாகி வருகிறது.

வாஞ்சிநாதன்னா யாரு? தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் கேளுங்கள்.. மன் கி பாத்தில் பிரதமர் மோடி புகழாரம்

English summary

Bihar minister Ram Surat Rai on Friday heaped praises on Prime Minister Narendra Modi, under whose leadership India ran the world's biggest vaccination drive during the Covid-19 pandemic, and credited him for saving the lives of Indians.