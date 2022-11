பள்ளி மதிய உணவில் வண்டுகள்.. 'விட்டமின்' எனக் கூறி சாப்பிட வைத்த ஹெச்.எம்.. இது "பீகார் மாடல்"

Patna

oi-Jackson Singh

பாட்னா: பீகாரில் அரசு தொடக்கப்பள்ளி ஒன்றில் போடப்பட்ட மதிய உணவில் பூச்சிகளும், வண்டுகளும் இருப்பதாக கூறிய குழந்தைகளிடம் அவை விட்டமின் சத்துக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய பள்ளி முதல்வர், அந்த பூச்சிகள் இருந்த உணவையே ஒரு மாதமாக சாப்பிட வைத்த கொடுமை பீகாரில் அரங்கேறியுள்ளது.

ஏழைக் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு வருவதற்காகவும், அவர்களது இடைநிற்றலை தடுப்பதற்காகவும் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தமிழகத்தில்தான் பள்ளிகளில் மதிய உணவு வழங்கும் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இதையடுத்து, நாட்டின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் இந்த திட்டம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

ஆனால், பல பள்ளிகளில் இந்த திட்டத்திற்காக அரசு ஒதுக்கிய நிதியை கையாடல் செய்து, மாணவர்களுக்கு மிக மோசமான தரத்தில் உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, உத்தரபிரதேசம், பீகார் போன்ற வட மாநிலங்களில் இந்த திட்டத்தில் பல முறைகேடுகள் நடைபெறுகின்றன.

English summary

The principal of a government primary school in Bihar told the children that insects and beetles in their midday meals are vitamins. Now parents of the children protesting against the principal.