பீகாரின் அவல நிலையை பாருங்க.. கார்களின் ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தில் தேர்வெழுதிய பிளஸ் 2 மாணவர்கள்!

Patna

பாட்னா: நாட்டிலேயே கல்வியில் மிகவும் பின்தங்கிய மாநிலம் பீகார் ஆகும். இங்கு நடைபெறும் தேர்தலில் மோசடி நடப்பதாக அடிக்கடி புகார்கள் எழுவது வழக்கம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அங்கு மாநிலத்திலேயே முதலிடத்துக்கு வந்த மாணவிக்கு அவருடைய பாடப்பிரிவில் எத்தனை பாடங்கள் உள்ளன என்பது கூட தெரியவில்லை என்ற விவகாரம் பெரும் அதிர்வலையை யற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில்தான் பீகாரில் தேர்வு மையத்தில் மின்சாரம் இல்லாததால் கார்களின் ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தில் 12-ம் வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்வெழுதிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The incident of 12th class students appearing for exams in the headlights of cars due to lack of electricity at the examination center in Bihar has come as a shock. State Additional Chief Secretary Sanjay Kumar said he had sought a report from district officials on the incident