ஆரோவில்லில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம்! விசா இன்றி தங்கினால் நடவடிக்கை.. தமிழிசை எச்சரிக்கை

Puducherry

oi-Nantha Kumar R

புதுச்சேரி: சர்வதேச நகரமான ஆரோவில்லில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் உள்ளது. இதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் விசா, பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் தங்கி இருப்பவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று நிர்வாக குழு உறுப்பினரும், துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தெலங்கானா ஆளுநராகவும், புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநராகவும் செயல்பட்டு வருபவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன்.

புதுச்சேரியை அடுத்த சர்வதேச நகரமான ஆரோவில்லில் அன்னை கனவு திட்டத்துக்கான விரிவாக்க பணி நடக்கிறது. இதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் திட்டங்கள் குறித்த கலந்தாய்வு மற்றும் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.

English summary

The international city of Auroville is home to drug trafficking. Steps are being taken to prevent this. Board member and deputy governor Tamilsai Soundarajan has also warned that legal action will be taken against those staying without visas and passport's.