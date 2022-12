இதுதான் தேவை.. "சாட்டையை" சுழற்றிய கவிதா ராமு ஐஏஎஸ்.. 2006 சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்த திமுக எம்பி!

Pudukottai

oi-Halley Karthik

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையின் வேங்கைவயல் கிராமத்தில் வசித்து வந்த ஆதி திராவிடர் மக்களை ஊர் கோயிலுக்குள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இதனை எதிர்த்து கிராம மக்களோடு ஆட்சியர் கவிதா ராமு ஆலய நுழைவு பிரவேசத்தில் ஈடுபட்டார். இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வரும் நிலையில், திமுக எம்பி செந்தில் குமாரும் வாழ்த்து கூறி ஐஏஎஸ் அதிகாரி உதயசந்திரன் மதுரை ஆட்சியராக இருந்தபோது நடந்த சம்பவத்தையும் நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட வேங்கைவயல் கிராமத்தில் ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பெரும்பாலான அளவில் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், இவர்களுக்கும் அருகில் உள்ள ஆதிக்க சமூகத்தினருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இவர்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது இவர்கள் கோயிலுக்குள் நுழையவும் பொது இடங்களை பயன்படுத்தப்படும் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை சிலர் எதிர்த்து கேட்டிருக்கின்றனர். இதனையடுத்து இவர்களுக்கும் ஆதிக்க சமூகத்தினருக்கும் இடையே சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக வேங்கைவயல் கிராமத்தை சேர்ந்த குழந்தைகள் சிலர் வாந்தி, மயக்கம் மற்றும் ஒவ்வாமையால் அவதிப்பட்டுள்ளனர். குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், குடிநீரை பரிசோதித்து பார்த்த மருத்துவர்கள் நீரில் கலப்படம் இருப்பதை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

English summary

When the Adi Dravidian people living in Pudukottai's Vengaivayal village were denied permission to enter the village temple, Collector Kavita Ramu along with the villagers entered the temple. As congratulations are pouring in from various quarters, DMK MP Senthil Kumar also congratulated IAS officer Udayachandran and recalled the incident that happened when he was the Collector of Madurai.