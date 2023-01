”தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு” 2 அமைச்சர்கள் இருந்தும் வேதனை.. அடுத்து போராட்டம் தான்.. விஜயபாஸ்கர்!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இரண்டு அமைச்சர்கள் இருந்தும், ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் நடந்து கொள்வது வேதனை அளிப்பதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார். மூன்று நாட்களில் மீண்டும் தச்சங்குறிச்சியில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் உறுதி அளித்துள்ளதாக கூறிய விஜயபாஸ்கர், ஒருவேளை ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கவில்லை என்றால் போராட்டத்தில் ஈடுபட தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சியில் இந்த ஆண்டுக்கான தமிழகத்தின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு இன்று நடைபெறுவதாக இருந்தது. இந்த நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்துவதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சரிவர செய்யவில்லை என்று மாவட்ட நிர்வாகம் இன்று நடக்க இருந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு அனுமதி வழங்கவில்லை. இதனால் தச்சங்குறிச்சியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தொடர்ந்து தச்சங்குறிச்சியில் ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் மட்டுமல்லாது ஊர் மக்களும் குவிந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் அங்கு குவிக்கப்பட்டு, அங்கு கூடியவர்களை அப்புறப்படுத்தினர். இந்த நிலையில் வெளியூரில் இருந்து ஜல்லிக்கட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்த காலை உரிமையாளர் ஒருவர் தனது காளையை ஜல்லிக்கட்டு திடலில் திடீரென்று அவிழ்த்து விட்டதால் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.

ஜல்லிக்கட்டு திடீர் ஒத்திவைப்பு.. நள்ளிரவில் மறியலில் ஈடுபட்ட தச்சங்குறிச்சி மக்கள்! போலீஸ் குவிப்பு

English summary

Former AIADMK minister Vijayabaskar said that despite having two ministers in Pudukottai district, the Jallikattu issue is painful. Vijayabaskar said that the District Collector has assured that the jallikattu competition will be held again in Thachankurichi in three days.