தொடர் சில்மிஷம்.. விடாத "ஹெட் மாஸ்டர்".. கதறிய மாணவிகள்.. ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குவிந்த பெற்றோர்கள்!

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலை பள்ளி ஒன்றில் தலைமையாசிரியர் மாணவிகளுக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வருவதாகவும் எனவே உடனடியாக அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் 50க்கும் மேற்பட்ட கிரம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு கொடுத்திருக்கின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நயினார் கோயில் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்த பள்ளியில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் தலைமையாசிரியர் ஒருவர் புதியதாக பணியமர்த்தப்பட்டார். ஆனால் இவர் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்துகொண்டே இருக்கின்றன. இந்த பள்ளியில் சுற்றுப்புறத்திலிருக்கும் கிராமத்திலிருந்து சுமார் 43 மாணவிகள் மற்றும் 39 மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.

இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த தலைமை ஆசிரியர் சில மாணவிகளிடம் பாலியல் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. மாணவிகளிடம் ஆபசமாக பேசுவது, அடிக்கடி தனது அறைக்கு அழைத்து பேசுவது என்று இருந்துள்ளார். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாணவிகளிடையே அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தொடக்கத்தில் தலைமையாசிரியரின் நோக்கம் குறித்து மாணவிகளுக்கு தெரியவில்லை.

