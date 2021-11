சிங்கப்பூரில் இந்திய வம்சாவளி இளைஞருக்கு உயிர் கொடுத்த கொரோனா.. இன்று தூக்கிலிடுவது நிறுத்தம்

Singapore

oi-Velmurugan P

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூரில் போதை கடத்தல் வழக்கில் கைதான இந்திய வம்சாவளி வாலிபரை இன்று தூக்கில் போடுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம் தற்காலிகமாக கருணை காட்டி தண்டனையை நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

மலேசியாவைச் சேர்ந்த நாகேந்திரன் தர்மலிங்கம் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர். கடந்த 2009ம் ஆண்டு 4272 கிராம் ஹெரான் கடத்திய வழக்கில் கைதானார்.

சென்னை உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. 7 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட்.. முழு பின்னணி!

சிங்கப்பூர் சட்டப்படி 15 கிராமிற்கு மேல் ஹெராயின் வைத்திருந்தால் அவருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்க முடியும் என்பதன் அடிப்படையில் நாகேந்திரனுக்கு கடந்த 2010ல் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

English summary

The hanging of a youth of Indian descent arrested in a drug trafficking case in Singapore has been stopped today. A Singapore court has temporarily suspended the sentence due to corona affect.