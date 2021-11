ஆசிரியை அடித்ததாக புகார்.. சிவகங்கை மாணவி தற்கொலை.. பெற்றோர் போராட்டம் நடத்த முடிவு!

Sivagangai

சிவகங்கை: இளையான்குடியில் ஆசிரியை அடித்ததால் மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படும் நிலையில் போலீசில் புகார் செய்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை என பெற்றோர்கள் புகார் தெரிவிக்கிறார்கள்.

இளையான்குடி அருகே திருவள்ளூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் அழகர்சாமி- அழகு தம்பதியினர், இவர்களது மகள் கவிதா (17). இளையான்குடி மேலப்பள்ளிவாசல் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

கடந்த 2 ஆம் தேதி வீட்டில் கவிதா சோகமாக இருந்ததை பார்த்த அவரது தாயார் அழகு, ஏன் சோகமாக இருக்கிறாய் என கேட்டபோது வீட்டுப்பாடம் செய்யாததால் தனது வகுப்பறை ஆசிரியர் சம்சந்த் நிஷா தன்னை அடித்ததாகவும் அதனால் சோர்வாக இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

பஸ்ல இடிக்கிறதும் ஆசிரியரின் பாலியல் சீண்டலும் ஒன்றா?.. பள்ளிக்கு வந்துட்டா அவ உங்க பொண்ணும்மா!

Parents of 17 years old girl gives complaint against the teacher who beats their daughter and leads to suicide.