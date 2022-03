"உக்ரைனில் போர், ஐரோப்பாவில் நெருக்கடி.. இக்கட்டான நேரத்தில் செக் வைக்கும் சீனா?" ஆஸ்திரேலிய பிரதமர்

Sydney

oi-Vigneshkumar

சிட்னி: உக்ரைன் போர் 2ஆவது வாரமாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், சீனாவின் திட்டம் குறித்து ஆஸ்திரேலியா பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசன் சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா இப்படி முழு வீச்சிலான போரை ஆரம்பிக்கும் என யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி தொடங்கிய போர் 2ஆவது வாரமாக இப்போதும் தொடர்கிறது.

ரஷ்ய அதிபர் புதினின் இந்த நடவடிக்கையால் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ள உலக நாடுகள், ரஷ்யா மீது கடும் பொருளாதாரத் தடைகளை அறிவித்து வருகின்றன. இருப்பினும், போர் முடிவுக்கு வருவதாகத் தெரியவில்லை.

1 நிமிடம் எலான் மஸ்கையே.. திக்கி திணறடித்த ரஷ்யா.. மொத்த டீமையும் இறக்கிய Space X.. என்ன நடந்தது?

English summary

Australia's Prime Minister Scott Morrison called Russia's invasion of Ukraine a moment of choice for China: Scott Morrison urges that china should end its tacit political and economic support for the war.