கடவுள் மறுப்பாளர்கள் மத நம்பிக்கைகளில் தலையிடக் கூடாது.. என்ன உரிமையிருக்கு?.. ஆதீனங்கள் கேள்வி

Tamilnadu

oi-Vishnupriya R

மயிலாடுதுறை: கடவுள் மறுப்பு கொள்கை உடையவர்கள் பாரம்பரியமான மத நம்பிக்கை நிகழ்ச்சிகளில் தலையிடக்கூடாது, பட்டினப் பிரவேசம் நிகழ்ச்சி குறித்து தருமபுரம் திருவாவடுதுறை, செங்கோல் மற்றும் தொண்டை மண்டல ஆதினங்கள் கூட்டாக செய்தியாளர்களிடம் பேட்டி அளித்தனர்.

மயிலாடுதுறையை அடுத்த தருமபுர ஆதீனத்தில் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த சைவ ஆதீன மடத்தில் பல நூறு ஆண்டுகளாக குருபூஜை தோறும் நடைபெற்று வரும் பட்டினப்பிரவேசம் நிகழ்ச்சியில் ஆதீன மடாதிபதி பல்லக்கில் வீதி உலா வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.

இந்த ஆண்டு 22 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள இந்த நிகழ்ச்சிக்கு திராவிடர் கழகத்தின் எதிர்ப்பை அடுத்து தடை விதித்து கோட்டாட்சியர் பாலாஜி உத்தரவிட்டிருந்தார்.

பட்டினப்பிரவேசம் நடத்த முதல்வர் ஸ்டாலின் வாய்மொழியாக உறுதி- தருமபுரம் ஆதீனம் பரபரப்பு!

English summary

Adhinams says that Naathigas should not interfere in God's faith and they have no rights to do so.