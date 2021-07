ஓபிசி சான்றிதழ் வாங்குவது இனி ஈஸி.. விளக்கத்துடன் தமிழக அரசு சூப்பர் உத்தரவு.. தீர்ந்தது பிரச்சனை!

Tamilnadu

மத்திய அரசின் 27 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பெறுவதற்கு ஓபிசி சான்றிதழ் பெற வருமானத்தை கணக்கில் கொள்ள தேவையில்லை என்றும், 8 லட்சம் ஆண்டு வருமானம் இருந்தாலும் தடையின்றி சான்று வழங்க வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஓபிசி சாதி சான்றிதழ் வழங்கும்போது வளமான பிரிவினரை நீக்கம் செய்வதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ரூ.8 லட்சம் என்ற பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானத்தை கணக்கிடும் போது ஊதியம் மற்றும் விவசாயம் ஆகியவற்றில் இருந்து பெறுகின்ற வருமானத்தை கணக்கில் கொள்ளப்படாமல், ஓபிசி சாதி சான்றுகளை காலதாமதம் இன்றி வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளர் கார்த்திக், பேரிடர் தணிக்கை துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கூறியுள்ளதாவது இந்திய அரசு பணியிடங்களுக்கான நியமனங்கள் மற்றும் ஒன்றிய அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கையில் 27 சதவீத இட ஒதுக்கீடு, இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (ஓபிசி) வளமான பிரிவினரை (கிரிமி லேயர்) நீக்கி வழங்கப்படுகிறது.



In order to eliminate the affluent section when issuing OBC caste certificates, the Government of Tamil Nadu has directed to issue OBC caste certificates without delay, irrespective of the income received from wages and agriculture, while calculating the fixed annual income of the parents at Rs. 8 lakhs.