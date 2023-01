"நம் வழி தனி வழி" ஓபிஎஸ் ஊரில் கால்பதித்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. திரண்டு வந்து வரவேற்ற தொண்டர்கள்!

Theni

oi-Yogeshwaran Moorthi

தேனி: ஏழைகள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வழியில் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து உருவாக்குவோம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பின், முதல்முறையாக தேனி மாவட்டம் வந்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், நம்முடைய வழி தனி வழியாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு, அதிமுகவில் நடந்து ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்த்தியுள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் இபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இரு தரப்பிலும் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு, தொண்டர்களுக்கு தனது வலிமையை நிரூபிக்கும் வகையில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பின் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்முறையாக தேனி மாவட்டத்திற்கு வந்துள்ளார்.

இரட்டை இலை எங்களுக்கே.. தேர்தல் ஆணைய கதவை தட்டும் எடப்பாடி.. அதிரடி பாதை.. ஆஹா.. இவ்வளவு வேகமா!

English summary

Edappadi Palaniswami has said that everyone will work together to create Tamil Nadu without the poor in the way of MGR and Jayalalithaa. Edappadi Palaniswami, who came to Theni district for the first time after being selected as the Interim General Secretary of the AIADMK, was given an enthusiastic welcome.