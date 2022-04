பெண் எஸ்.ஐ கழுத்தில் சரமாரி கத்தி குத்து.. பரபரத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. போனில் நலம் விசாரிப்பு

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் தாக்கப்பட்ட காவல் உதவி ஆய்வாளர் மார்க்ரெட் தெரசாவை தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு நலம் விசாரித்துள்ளார். மார்க்ரெட் தெரசாவிற்கு உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கவும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

நெல்லை மாவட்டம் சுத்தமல்லி காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வரும் மார்க்ரெட் தெரசா நேற்றிரவு சுத்தமல்லி அடுத்த பழவூரில் கோயில் திருவிழாவில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தார்.

அப்போது அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஆறுமுகம் என்பவர் திடீரென உதவி ஆய்வாளர் மார்க்ரெட் தெரசாவை கத்தியால் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார்.

பெண் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கழுத்திலேயே கத்தியை இறக்கிய இளைஞர்.. நடுங்கிப்போன நெல்லை

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has contacted Sub Inspector of Police Margaret Theresa who was attacked in Tirunelveli and inquired about her health. Chief Minister MK Stalin has also instructed to provide high quality medical treatment to Margaret Theresa.