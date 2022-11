மீண்டும் மாற்றம்.. முன்னேற்றம்.. 2026ல் பாமக தலைமையில் தமிழகத்தில் ஆட்சி! அன்புமணி திட்டவட்டம்!

Thiruvallur

திருவள்ளூர்: 2026ஆம் ஆண்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைமையில் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதே தங்கள் இலக்கு என அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக தலைமையில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான வியூகத்தை இப்போதே அமைக்கவுள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

இதன் மூலம் மீண்டும் அன்புமணி ராமதாஸ் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்படவுள்ளரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது.

Anbumani Ramadoss has said that their goal is to form a government in Tamil Nadu under the leadership of the Pmk in 2026.