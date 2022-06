சர்ச்சையில் சிக்கிய விக்கி நயன் தம்பதி.. “விதிகளை மீறி செருப்பு அணிந்து” - தேவஸ்தானம் விசாரணை!

Tirupati

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பதி : திருப்பதி மலையில் நடைமுறையில் இருக்கும் விதிகளை மீறி செயல்பட்ட விக்னேஷ் சிவன், நயன்தாரா தம்பதியிடம் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது.

திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனத்திற்கு பின் போட்டோஷூட் எடுத்தபோது காலணிகள் அணிந்து வந்ததால் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்தி நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளதாக தேவஸ்தான விஜிலென்ஸ் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Nayanthara was spotted wearing sandals at the famous Mada streets in Tirumala. Devotees have condemned the activities of the couple Nayanthara and Vignesh.