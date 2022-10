நான் அவ்வளவு பேசிய பிறகு அந்த அம்மா கேட்ட கேள்வி இருக்கே.. பொதுக்கூட்டத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் வேதனை!

Tiruppur

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பூர் : ஜெயலலிதா, கருணாநிதிக்காக ஓட்டு போட்டது போதும், இனி எனக்கு வாக்களியுங்கள் என பல்லடத்தில் நடைபெற்ற பாமக பொதுக்கூட்டத்தில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசியுள்ளார்.

பா.ம.க 2.0 அரசியல் விழிப்புணர்வு பொதுக்கூட்டம் பல்லடத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், இருவருக்கு மட்டுமே மாறி மாறி வாக்களித்தது போதும், எல்லா தலைவர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்கள். மாறி மாறி வாய்ப்பு கொடுங்கள் எனப் பேசியுள்ளார்.

ஜெயலலிதா மரணம்.. ஆறுமுகசாமி அறிக்கை பற்றி ஒரேபோடாக போட்ட அன்புமணி ராமதாஸ்

English summary

Enough of voting for Jayalalitha and Karunanidhi, now vote for me, give all leaders a chance : PMK president Anbumani Ramadoss speech at public meeting at Palladam.