சவாரி புக் செய்த பயணியிடம் ஆபாச பேச்சு.. அடாவடி ஓலா ஆட்டோ டிரைவர் மீது போலீசில் புகார்!

Trichirappalli

திருச்சி: பயணியையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் ஆபாசமாக பேசிய ஓலா ஆட்டோ டிரைவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. திருச்சியை அடுத்த மருதாண்டகுறிச்சி பகுதியை சேர்ந்தவர் தர்மராஜ்.

இவர் நேற்று திருச்சி என்.எஸ். பி சாலையில் வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்கு தனது தாய் தந்தையுடன் சென்று உள்ளார். மீண்டும் வீடு திரும்புவதற்கு ஓலா ஆட்டோ புக் செய்துள்ளார்.

English summary

There has been a call for action against Ola Auto Driver for speaking obscenely to the passenger and his family. The public and social activists are calling for the deprivation of the driving licence