தோண்ட தோண்ட கொடுமை.. சிறுமிகளின் ஆபாச படங்கள்.. வக்கிர ராஜா.. அதிரும் மணப்பாறை

Trichirappalli

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: துணி வியாபாரம் செய்வது போல பலரையும் நம்ப வைத்து சிறுமிகளின் ஆபாச படங்களை இணையதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்து கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதித்த நபர் சிபிஐ பிடியில் சிக்கியுள்ளார். பலநாள் திருடன் ஒருநாள் அகப்படுவான் என்பது போல மறைமுக வாழ்க்கை வாழ்ந்த நபர் இப்போது ஊடகங்களின் வெளிச்சத்தில் உலகம் முழுவதும் தெரியவந்துள்ளார்.

பெண் குழந்தைகளின் ஆபாச படங்களை இணையதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்த நபரின் பெயர் ராஜா என்பதாகும். இவர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த பூமாலைப்பட்டியை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் என்பவரின் மகனாவார். இவர் ஓய்வுபெற்ற சுகாதாரத்துறை அலுவலர்.

விவசாயியான ராஜா கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளிநாட்டில் தனியார் நிறுவனத்தில் கணக்காளர் பிரிவில் ஓராண்டு வேலை பார்த்து வந்தார். இதைதொடர்ந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய அவர், திருப்பூரில் துணி வியாபாரம் செய்து வருகிறார்.

ஆபாச வீடியோ பதிவேற்றம்..மணப்பாறையில் சிபிஐ சோதனை..சிக்கிய ராஜாவிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை

English summary

Trichy person who earned crores of money by uploading obscene pictures of girls on websites by convincing many people like doing clothes business has been caught by the CBI. A man who lived a secret life as if a thief would be caught for days is now exposed to the world in the limelight of the media.